Audi sieht USA als Wachstumsmarkt

Freigeschaltet am 03.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Logo von Audi

Die Entscheidung, ob die Volkswagen-Tochtergesellschaft Audi ein eigenes Werk in Nordamerika erhält, soll in diesem Herbst vorbereitet und Ende des Jahres getroffen werden. "Die USA sind für Audi ein Wachstumsmarkt. Ein neues Werk dort sehen wir nicht als Verdrängung bestehender Produktionskapazitäten", sagte Audi-Chef Gernot Döllner der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Das für die USA so wichtige Modell Q5 produziert Audi in seinem Werk in Mexiko und ist daher von hohen Importzöllen betroffen. Es gebe im VW-Konzern unterschiedliche Überlegungen, welche Autos künftig in welchem Werk gebaut werden. "Wir werden aber Mexiko in der Belegung immer mitdenken", sagte er.

An den deutschen Standorten will Audi die Geschwindigkeit erhöhen. Auch deshalb habe man eine "komplette Führungsebene herausgenommen", sagte Döllner. Die jetzt in Mailand vorgestellte Designstudio "Audi Concept C" werde schneller entwickelt als bisher, wenngleich die Entwicklungszeit von zwei Jahren für den in China verkauften Audi E5 Sportback nicht erreichbar sei. "Die 24 Monate gehen in China, weil dort die gesamte Industrie ganz anders getaktet ist. Mit unserem neuesten Modell, dem Audi Concept C, geht aber auch hier schon vieles."

