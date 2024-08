Dax gewinnt leicht hinzu - US-Konjunkturängste flauen ab

Zum Wochenausklang hat der Dax leicht zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 17.723 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Die größten Zugewinne gab es kurz vor Handelsschluss bei Papieren von Rheinmetall, Vonovia und Siemens Healthineers. Entgegen dem Trend im Minus befanden sich Anteilsscheine vom Siemens-Hauptkonzern, Bayer und Adidas.



Marktbeobachter sehen die jüngsten Ängste rund um die US-Konjunktur allmählich schwinden. Entsprechend kauffreudiger zeigten sich auch die Anleger wieder an den Märkten.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0924 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9154 Euro zu haben.



Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.429 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 71,49 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 79,52 US-Dollar, das waren 36 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Quelle: dts Nachrichtenagentur