Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Erwerbstätigkeit im August 2025 nahezu unverändert

Erwerbstätigkeit im August 2025 nahezu unverändert

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 08:05 durch Sanjo Babić
Statistisches Bundesamt
Bild: Eigenes Werk /OTT

Im August 2025 waren rund 45,8 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ging die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt geringfügig gegenüber dem Vormonat zurück (-8 000 Personen; 0,0 %). Im Juli 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich minimal um 4 000 Personen angestiegen.

Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im August 2025 gegenüber Juli 2025 um 33 000 Personen (-0,1 %) ab. Dies bestätigt den negativen August-Durchschnitt der Jahre 2023 und 2024 (-28 000 Personen; -0,1 %).

Erwerbstätigenzahl im August 2025 weiterhin auf Vorjahresniveau

Im Vorjahresvergleich gegenüber August 2024 blieb die Zahl der Erwerbstätigen im August 2025 praktisch konstant (+3 000 Personen beziehungsweise 0,0 %). Die Beschäftigung lag damit im vierten Monat in Folge auf dem Vorjahresniveau (Mai bis Juli 2025: ebenfalls 0,0 % zum Vorjahresmonat).

Bereinigte Erwerbslosenquote im August 2025 weiterhin bei 3,7 %

Im August 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,79 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 146 000 Personen oder 8,9 % mehr als im August 2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 4,0 % und zeigte damit im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Anstieg um 0,3 Prozentpunkte (August 2024: 3,7 %).

Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte war die Erwerbslosenzahl im August 2025 mit 1,66 Millionen Personen geringfügig höher als im Juli 2025 (+3 000 Personen; +0,2 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 3,7 %.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)

