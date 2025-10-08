Fester Dax, Auto-Sektor bremst – Nebenwerte uneinheitlich

Der deutsche Leitindex hat am Mittwoch im Plus geschlossen. Nach dpa-AFX schloss der Dax bei 24.597,13 Punkten (+212 Punkte / +0,87 %). Der MDax endete bei 30.848,82 Punkten (+12 Punkte / +0,04 %). Im Autosektor überwogen Verluste.

Gestützt von Technologiewerten und einer robusten Wall-Street-Vorgabe rückte der Dax bis dicht an sein Rekordniveau heran. Unter Druck standen dagegen große Autobauer, nachdem neue Branchendaten und vorsichtige Ausblicke die Laune dämpften. Händler sprachen von selektiven Käufen in Qualitätswerten, während zyklische Titel schwankten. In der zweiten Reihe zeigten einzelne Industrie- und Maschinenbautitel relative Stärke, zinssensitive Segmente blieben wechselhaft.

Devisen & Rohstoffe (Ein-Satz-Überblick):

Euro/Dollar: Der Euro zeigte sich zum US-Dollar kaum verändert.

Öl (Brent, in €): Der Ölpreis bewegte sich in einer engen Spanne.

Gold (in €): Gold behauptete sich auf erhöhtem Niveau.

Silber (in €): Silber tendierte stabil.

Quelle: ExtremNews



