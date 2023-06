General Electric stellt Wartung von Gasturbinen in russischen Wärmekraftwerken ein

Laut einem Medienbericht hat das US-Unternehmen General Electric die Wartung seiner in russischen Wärmekraftwerken installierten Gasturbinen eingestellt, nachdem die USA ihre Sanktionen verlängert hatten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der US-Konzern General Electric (GE) hat die Wartung von Gasturbinen in russischen Wärmekraftwerken am 19. Juni ohne Angabe von Gründen eingestellt. Darüber schreibt die russische Zeitung Kommersant unter Berufung auf ihre Quellen in Stromerzeugungsunternehmen. Demnach habe GE den Zugang zum Überwachungssystem der Turbinen gesperrt.

Am 18. Juni trat in den USA ein erweitertes Sanktionspaket in Kraft, das US-Unternehmen die Erbringung von Ingenieurdienstleistungen in Russland untersagt.

Ein Gesprächspartner der Zeitung mutmaßte, dass US-Unternehmen den Zugang zu Entwürfen und Datenbanken sperren könnten, was dazu führe, dass Inspektionen und Reparaturen nicht durchführbar wären. Andere Quellen befürchten, dass GE die Lieferung von Originalersatzteilen einstellen wird, die in Russland nicht ersetzt werden können. Die Wartung und der Austausch von Komponenten, so die Quellen der Zeitung, seien für die leistungsstärksten Turbinen in russischen Wärmekraftwerken besonders kritisch.

Die USA und die EU haben allerdings noch keine Sanktionen verhängt, die die Lieferung von Komponenten für Gasturbinen nach Russland direkt verbieten.

General Electric hatte nach Kriegsbeginn in der Ukraine seine Tätigkeit in Russland eingestellt. Ausgenommen blieben die Bereitstellung wichtiger medizinischer Geräte und die technische Unterstützung für bereits bestehende Kraftwerke.

"Die Entscheidung der westlichen Kollegen, die Zusammenarbeit vollständig einzustellen, wurde erwartet. Das Unternehmen hat weiterhin alle notwendigen Ersatzteile, erwägt aber die Möglichkeit, die Produktion und den Service zu lokalisieren", erklärte T Plus, einer der größten russischen Energieversorger, im Gespräch mit Kommersant.

Die Gesamtkapazität von Energieblöcken mit importierten Turbinen wird in Russland auf 25 Gigawatt geschätzt, heißt es in dem Bericht. Der Anteil dieser Energieerzeugung beträgt landesweit 17 Prozent. "

Quelle: RT DE