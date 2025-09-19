„Zahlen geschönt!“ Lokführer-Gewerkschaft attackiert Bahnführung

Die dts Nachrichtenagentur meldet, dass die Lokführergewerkschaft GDL der DB-Führung eine geschönte Darstellung der Pünktlichkeitswerte vorwirft. Die Bahn verweist demnach auf standardisierte Messverfahren und zurückgehende Verspätungsminuten.

Die Gewerkschaft kritisiert, dass kurzfristige Zugausfälle, Bauumleitungen und geänderte Fahrpläne die Statistik positiv verzerren könnten. Aus GDL-Sicht bilde die Kennzahl die Realität vieler Pendler nur eingeschränkt ab. Der Konzern hält dem entgegen, dass internationale Kriterien angewandt werden und die Sanierung des Netzes erste Effekte zeige.

Der Konflikt fällt in eine Phase umfassender Bauarbeiten und Sperrungen auf Hauptkorridoren. Für den Herbst erwartet die Branche weitere Engpässe. Beobachter sehen in transparenten Zusatzkennzahlen wie Zugkilometer, Ausfallquoten und Anschlussverlusten eine Möglichkeit, das Bild differenzierter darzustellen.

Quelle: ExtremNews



