DAX wackelt! Minus am Verfallstag – Pharma vorn, Auto schwächelt

Der DAX schloss am Freitag bei 23.639,41 Punkten, ein Minus von 0,15 % gegenüber dem Vortag, berichten dpa-AFX/Onvista. Der große Verfallstermin sorgte für directionslosen Handel und enge Spannen.

Nach freundlichem Start bröckelten die Gewinne im Tagesverlauf ab; zum Schluss stand ein kleines Minus. Marktteilnehmer verwiesen auf den „großen Verfall“ bei Optionen und Futures, der typischerweise zu kurzfristigen Umschichtungen führt. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein leichtes Minus. Der EuroStoxx 50 folgte dem DAX mit moderaten Abgaben, während an der Wall Street die Eröffnung uneinheitlich ausfiel.

Sektorenseitig hielten defensivere Branchen das Niveau besser, zyklische Werte taten sich schwer. Bei Einzelaktien dominierten unternehmensspezifische Meldungen und Analystenkommentare das Bild, größere Trendbewegungen blieben aus. Händler sprachen von dünner Markttiefe rund um die Verfallstermine. Für die kommende Woche richten sich die Blicke auf Einkaufsmanagerindizes und mehrere Zentralbank-Auftritte, die den Ton für das Schlussquartal setzen könnten.

Goldpreis: Spot-Gold lag am Abend bei rund 3.660 US-Dollar je Feinunze.

Silberpreis: Silber notierte bei etwa 42,35 US-Dollar je Feinunze.

Ölpreis: Brent-Rohöl kostete zuletzt ungefähr 67,29 US-Dollar je Barrel.

Dollarkurs in Euro: 1 US-Dollar entsprach im späten Handel rund 0,84–0,85 Euro (Euro nahe 1,18 US-Dollar).

