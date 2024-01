Importe von landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Wert von 57,9 Milliarden Euro von Januar bis November 2023

Von Januar bis November 2023 wurden 44,0 Millionen Tonnen landwirtschaftliche Erzeugnisse im Wert von 57,9 Milliarden Euro nach Deutschland importiert und 27,4 Millionen Tonnen im Wert von 35,9 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stiegen die Importe damit mengenmäßig um 4,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und gingen wertmäßig um 2,5 % zurück. Die deutschen Exporte von landwirtschaftlichen Erzeugnissen nahmen mengenmäßig um 1,1 % zu, während sie wertmäßig um 0,2 % abnahmen.

Importe landwirtschaftlicher Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs überwiegen

Bei den Importen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Zeitraum Januar bis November 2023 hatten Waren pflanzlichen Ursprungs (z. B. Getreide, Früchte, Ölsamen) einen mengenmäßigen Anteil von 80,0 %, während die Importe von Waren tierischen Ursprungs wie Fleisch oder Milch nur einen Anteil von 20,0 % ausmachten. Wertmäßig überwogen ebenfalls die pflanzlichen Produkte mit einem Anteil von 65,7 % gegenüber 34,3 % bei den tierischen Produkten. Damit wurden 35,2 Millionen Tonnen Waren pflanzlichen Ursprungs im Wert von 38,0 Milliarden Euro von Januar bis November 2023 nach Deutschland eingeführt. Im gleichen Zeitraum wurden 8,8 Millionen Tonnen Waren tierischen Ursprungs im Wert von 19,9 Milliarden Euro importiert. Die Menge der Importe von Waren pflanzlichen Ursprungs stieg damit um 4,5 % gegenüber Januar bis November 2022, während der Wert dieser Importe um 4,8 % zurückging. Die Importe von Waren tierischen Ursprungs stiegen von Januar bis November 2023 sowohl mengen- als auch wertmäßig um 2,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Wichtigste Importgüter pflanzlichen Ursprungs: Getreide, Ölsamen sowie Früchte und Nüsse

Wichtigste Importgüter von landwirtschaftlichen Waren pflanzlichen Ursprungs von Januar bis November 2023 waren Getreide, Ölsamen (z. B. Rapssamen, Sojabohnen) sowie Früchte und Nüsse. In diesem Zeitraum wurden 11,1 Millionen Tonnen Getreide für 3,8 Milliarden Euro, 10,3 Millionen Tonnen Ölsamen im Wert von 6,9 Milliarden Euro und 5,8 Millionen Tonnen Früchte und Nüsse für 10,7 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Damit stiegen die Getreideimporte mengenmäßig um 9,4 % gegenüber Januar bis November 2022, während sie wertmäßig um 2,4 % zurückgingen. Die Menge der importierten Ölsamen wies einen Anstieg von 7,9 % aus, während wertmäßig ein Rückgang von 13,7 % zu verzeichnen war. Die Importe von Früchten und Nüssen zeigten eine gegenteilige Entwicklung. Hier gingen die mengenmäßigen Importe um 0,1 % zurück, während die wertmäßigen Importe um 0,7 % stiegen.

Wichtigste Importgüter tierischen Ursprungs: Milch/Milcherzeugnisse und Fleisch

Bei den deutschen Importen von Waren tierischen Ursprungs dominierten im Zeitraum Januar bis November 2023 die Warenbereiche Milch und Milcherzeugnisse sowie Fleisch. So wurden 5,4 Millionen Tonnen Milch und Milcherzeugnisse im Wert von 10,1 Milliarden Euro und 1,9 Millionen Tonnen Fleisch im Wert von 7,1 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Während die Importe von Milch und Milcherzeugnissen gegenüber Januar bis November 2022 mengenmäßig um 4,5 % stiegen, ging die Menge importierten Fleischs um 4,3 % zurück. Wertmäßig stiegen sowohl die Importe von Milch und Milcherzeugnissen (+0,8 %) als auch die Fleischimporte (+0,9 %) leicht an.

Mehr als zwei Drittel der deutschen Exporte landwirtschaftlicher Erzeugnisse sind pflanzlichen Ursprungs

Auch exportseitig hatten Waren pflanzlichen Ursprungs mengenmäßig einen höheren Anteil (67,7 %) an den landwirtschaftlichen Exporten als die Waren tierischen Ursprungs (32,3 %). Wertmäßig dominierten aber exportseitig die Waren tierischen Ursprungs (57,7 %) gegenüber den Waren pflanzlichen Ursprungs (42,3 %). Von Januar bis November 2023 wurden 18,5 Millionen Tonnen Waren pflanzlichen Ursprungs für 15,2 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert. Demgegenüber standen Exporte von 8,8 Millionen Tonnen Waren tierischen Ursprungs im Wert von 20,7 Milliarden Euro. Während die Waren tierischen Ursprungs von Januar bis November 2023 mengenmäßig unverändert zum Vorjahreszeitraum blieben und wertmäßig leicht um 0,4 % anstiegen, stiegen die Importe von Waren pflanzlichen Ursprungs mengenmäßig um 1,7 %, gingen aber wertmäßig um 1,0 % zurück.

Wichtigste Exportgüter pflanzlichen Ursprungs: Getreide, Gemüse und Müllereierzeugnisse

Bei den Exporten von landwirtschaftlichen Produkten pflanzlichen Ursprungs dominierten im Zeitraum Januar bis November 2023 die Getreideexporte mit 10,3 Millionen Tonnen im Wert von 2,9 Milliarden Euro, gefolgt von Gemüseexporten (z. B. Kartoffeln) in Höhe von 2,7 Millionen Tonnen für 1,4 Milliarden Euro und dem Export von Müllereierzeugnissen (z. B. Mehl, Grieß und Malz) mit 2,7 Millionen Tonnen und 2,3 Milliarden Euro. Die Getreideexporte stiegen mengenmäßig um 4,8 %, gingen wertmäßig aber stark um 13,8 % zurück. Die Gemüseexporte konnten mengenmäßig (+2,0 %) und wertmäßig (+16,1 %) zulegen, während die Exporte von Müllereierzeugnissen mengenmäßig um 3,2 % zurückgingen und wertmäßig um 13,9 % anstiegen.

Wichtigste Exportgüter tierischen Ursprungs: Milch und Milcherzeugnisse sowie Fleisch

Auch exportseitig waren Milch und Milcherzeugnisse sowie Fleisch die wichtigsten landwirtschaftlichen Handelsgüter tierischen Ursprungs. Von Januar bis November 2023 wurden 5,2 Millionen Tonnen Milch und Milcherzeugnisse für 11,5 Milliarden Euro und 2,4 Millionen Tonnen Fleisch im Wert von 7,0 Milliarden Euro exportiert. Damit stiegen die Exporte von Milch und Milcherzeugnissen mengenmäßig um 10,1 % gegenüber Januar bis November 2022. Wertmäßig sanken diese Exporte um 1,0 %. Die Fleischexporte hingegen gingen mengenmäßig um 12,6 % zurück, nahmen aber wertmäßig um 2,7 % zu.

Wichtigste Empfängerstaaten für die deutschen Exporte: Niederlande, Belgien und Italien

Die meisten landwirtschaftlichen Erzeugnisse gingen in die Nachbarstaaten Deutschlands beziehungsweise kamen von dort. Exportseitig gingen die meisten landwirtschaftlichen Erzeugnisse in die Niederlande. Von Januar bis November 2023 wurden dorthin 7,6 Millionen Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Wert von 6,3 Milliarden Euro ausgeführt. Danach folgten Belgien mit 1,9 Millionen Tonnen für 1,8 Milliarden Euro und Italien mit 1,8 Millionen Tonnen für 3,5 Milliarden Euro. Damit stiegen die mengenmäßigen Exporte landwirtschaftlicher Erzeugnisse in die wichtigsten drei Empfängerstaaten an. Die mengenmäßigen Exporte in die Niederlande nahmen um 9,0 % zu, Exporte nach Belgien um 7,0 % und nach Italien um 7,3 %. Während die wertmäßigen Exporte nach Belgien (+10,4 %) und Italien (+3,8 %) ebenfalls zunahmen, gingen die wertmäßigen Exporte in die Niederlande geringfügig um 0,4 % zurück.

Wichtigste Bezugsstaaten für die deutschen Importe: Polen, Niederlande und Tschechien

Die meisten Importe landwirtschaftlicher Erzeugnisse kamen von Januar bis November 2023 mit einer Menge von 6,7 Millionen Tonnen im Wert von 4,3 Milliarden Euro aus Polen nach Deutschland. Dahinter folgten die Niederlande mit 5,3 Millionen Tonnen für 11,4 Milliarden Euro und Tschechien mit 3,7 Millionen Tonnen für 1,5 Milliarden Euro. Während die mengenmäßigen Importe von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus Polen (+19,2 %) und Tschechien (+12,6 %) gegenüber Januar bis November 2022 zunahmen, sanken die Importe aus den Niederlanden um 3,0 %. Wertmäßig konnten nur die Importe aus Polen (+0,2 %) leicht zulegen. Die wertmäßigen Importe landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus den Niederlanden gingen dagegen um 0,6 % und die Importe aus Tschechien um 7,1 % zurück.

Methodische Hinweise:

Die Bezeichnung "landwirtschaftliche Erzeugnisse" wird durch die Zusammenfassung der Kapitel 01 bis 14 (ohne Kapitel 03 "Fische") des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik definiert.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)