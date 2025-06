Energie aus der Blautopfstadt: Nächster Solarpark von LichtBlick fertiggestellt

Nach der kürzlichen Inbetriebnahme eines neuen Solarparks im Münsterland hat der integrierte Energieversorger LichtBlick eine weitere PV-Freiflächenanlage erfolgreich errichtet. Die Anlage befindet sich im Blaubeurer Stadtteil Pappelau. Auf einer Fläche von 6,5 Hektar wurden in den vergangenen Wochen rund 13.200 Solarmodule installiert.

Die erwartete Produktion beträgt acht Gigawattstunden im Jahr. Damit kann die Anlage künftig den jährlichen Grünstrombedarf von über 3.000 Haushalten decken.

"Wir treiben den Ausbau unserer Erzeugungsanlagen mit Tempo voran: Innerhalb weniger Wochen konnten wir zwei Solarparks fertigstellen. Das ist nicht nur ein starkes Signal für unsere Ambitionen in der Grünstromerzeugung, sondern auch ein großartiger Erfolg für unser Unternehmen", sagt Dr. Enno Wolf, COO von LichtBlick.

Die Anlage stellt zudem die Realisierung des ersten Projekts aus der Partnerschaft mit dem Solarprojektierer solargrün dar. Das LichtBlick Tochterunternehmen mit Sitz in Saulheim (Rheinhessen bei Mainz) hat dafür das Projekt in den vergangenen Monaten bis zur Baureife entwickelt. "Pappelau ist für uns ein besonderes Projekt - es ist das erste gemeinsam realisierte Vorhaben von solargrün und LichtBlick und zeigt, wie aus regionaler Planung ein wichtiger Beitrag zur Energiewende wird", sagt Leonie Wilke, Projektleiterin bei solargrün.

Für den Bau des Parks war GOLDBECK SOLAR verantwortlich. Tobias Schüßler, Geschäftsführer bei GOLDBECK SOLAR, ergänzt: "Wir freuen uns, mit dem Solarpark in Pappelau ein weiteres zukunftsweisendes Projekt erfolgreich umgesetzt zu haben. Die Zusammenarbeit mit LichtBlick war dabei von Anfang an konstruktiv und zielorientiert. Solche Partnerschaften sind essenziell, um die Energiewende in Deutschland weiter voranzutreiben."

Quelle: LichtBlick SE (ots)