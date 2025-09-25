Großinvestor warnt Commerzbank vor riskanten M&A-Schritten

Ein US-Investor warnt die Commerzbank vor riskanten Übernahmen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Der Fokus solle auf Ertrag, Eigenkapital und Kundenbindung liegen, berichtet FinanzNachrichten.de.

Der Investor sieht die Gefahr, dass teure Zukäufe Rendite und Kapitalquote belasten. Stattdessen empfiehlt er Kostendisziplin, organisches Wachstum und digitale Angebote für Mittelstand und Privatkunden. Auch Dividendenpolitik und Rückkaufprogramme sollten an nachhaltiger Profitabilität ausgerichtet werden.

Die Bank äußerte sich zunächst nicht. Analysten verweisen darauf, dass steigende Zinsen zwar das Zinsgeschäft stützen, Wettbewerb und Regulierung aber hohe Anforderungen stellen.

Quelle: ExtremNews



