Johannes Vogel (FDP) übernimmt Personal- und Rechtsbereich bei Eurowings

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, wechselt der frühere FDP-Spitzenpolitiker Johannes Vogel zum 1. Dezember 2025 zur Lufthansa-Tochter Eurowings und übernimmt dort die Leitung von Personal und Recht. Die dts meldet über FinanzNachrichten.de, Vogel beginne damit eine neue Karriere außerhalb der Politik.

Johannes Vogel, langjähriger FDP-Spitzenpolitiker und in der Ampelzeit sowohl stellvertretender Parteivorsitzender als auch Erster Parlamentarischer Geschäftsführer, schlägt beruflich ein neues Kapitel auf. Er wird bei Eurowings in Köln den Bereich Personal und Recht leiten – eine Position, die in der Lufthansa-Group zentral für Personalstrategie, Arbeitsrecht und Verhandlungen mit Sozialpartnern ist. Den Schritt begründet Vogel als bewusste Entscheidung für unternehmerische Verantwortung und modernes Personalmanagement.

Nach der Niederlage der FDP bei der Bundestagswahl im Februar hatte Vogel seinen Rückzug aus der Berufspolitik angekündigt. Der 43-Jährige gilt parteiübergreifend als profilierter Arbeitsmarktpolitiker und Politikwissenschaftler aus Nordrhein-Westfalen. Bereits 2013, nach dem vorübergehenden Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag, sammelte er Managementerfahrung bei der Bundesagentur für Arbeit, unter anderem als Leiter der Arbeitsagentur Solingen-Wuppertal mit 400 Beschäftigten.

Eurowings wertet die Personalie als Gewinn: Man habe einen „profilierten Entscheider“ gewonnen, erklärte Geschäftsführer Kai Duve, und nannte als Ziel ein modernes, vorausschauendes Personalmanagement, das intern wie extern am Arbeitsmarkt überzeugt. Vogel selbst spricht von der Faszination einer Branche, die Menschen, Kulturen und Wirtschaftsräume verbinde, und wirbt dafür, dass mehr „Zickzack-Biografien“ zwischen Politik und Wirtschaft Deutschland gut täten. Der Antritt ist für den 1. Dezember 2025 geplant.

