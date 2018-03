Umsatz im Dienstleistungsbereich im 4. Quartal 2017 um 5,5 % höher als im Vorjahresquartal

Die Umsätze in ausgewählten Dienstleistungsbereichen lagen im vierten Quartal 2017 kalender- und saisonbereinigt um 5,5 % höher als im vierten Quartal 2016. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach ersten Berechnungen weiter mitteilt, stieg der bereinigte Umsatzindex gegenüber dem dritten Quartal 2017 um 1,8 %.

In den ausgewählten Dienstleistungsbereichen der Konjunkturstatistik ist circa jeder fünfte in Deutschland Beschäftigte tätig. Die dazu gehörenden Branchen generieren zusammen etwa 35 % der Bruttowertschöpfung im unternehmerischen - das heißt nichtstaatlichen - Dienstleistungssektor in Deutschland.

In den einzelnen Teilbereichen gab es unterschiedliche Entwicklungen. Neben den Dienstleistungen für Information und Kommunikation mit einem Anstieg der bereinigten Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal um 6,1 %, legte der Teilbereich Public-Relations- und Unternehmensberatung mit + 11,1 % besonders stark zu. Diese zählen zu den freiberuflichen und technischen Dienstleistungen, deren bereinigte Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal um 5,8 % gestiegen sind.

Die Beschäftigtenzahl lag in den ausgewählten Dienstleistungsbereichen im vierten Quartal 2017 saisonbereinigt um 3,3 % höher als im vierten Quartal 2016. Gegenüber dem Vorquartal stieg sie um 1,1 %.

Die ausgewählten Dienstleistungsbereiche umfassen: * Verkehr und Lagerei (zum Beispiel Landverkehr auf Straße und Schiene (einschließlich Transport in Rohrfernleitungen), Schifffahrt, Luftfahrt, Lagerei sowie sonstige Dienstleistungen für den Verkehr (unter anderem Betrieb von Verkehrswegen, Bahnhöfen, Flughäfen sowie Post-, Kurier- und Expressdienste)) * Information und Kommunikation (zum Beispiel Verlagswesen, Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Musik, Kinos, Rundfunkveranstalter, Telekommunikation sowie Informationsdienstleistungen) * Freiberufliche und technische Dienstleistungen (zum Beispiel Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Architektur- und Ingenieurbüros, technische, physikalische und chemische Untersuchung, Unternehmensberatung, Werbung und Marktforschung, Design, Fotografie sowie Dolmetschen) * Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (zum Beispiel Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften, Reisebüros und Reiseveranstalter, private Wach- und Sicherheitsdienste, Gebäudereinigung, Detekteien, Call-Center sowie Messe- und Kongressveranstalter).

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)