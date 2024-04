Woolworth will Zahl der Filialen verdoppeln

Der Kaufhausdiscounter Woolworth will die Zahl der Filialen mehr als verdoppeln. "In Deutschland sollen es in den nächsten Jahren 1.500 Filialen sein", sagte Roman Heini, Chef von Woolworth Deutschland, dem "Tagesspiegel".

Kürzlich hat die Kette ihre 700. Filiale eröffnet. Allein im neuen Geschäftsjahr von Mai bis zum nächsten April will Heini über 200 neue Filialen eröffnen, davon 40 in Polen und 30 in Österreich. "Wir stehen mit unserer europäischen Expansion erst am Anfang", sagte Heini. "Es gibt in Europa keinen wirklichen Marktführer im Discountbereich. Wir sehen Chancen und werden sie nutzen." Zwar seien auch einige Standorte von Galeria interessant, "aber die Flächen sind für uns als alleinigen Mieter zu groß", sagte der Manager. Er hoffe aber, dass viele der Kaufhäuser gerettet werden, damit die Innenstädte nicht leiden. "Niemand hat etwas von leerstehenden Läden", so Heini. Quelle: dts Nachrichtenagentur