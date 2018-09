Aufsichtsrat wird Audi-Chef Stadler abberufen

Der in Untersuchungshaft sitzende, beurlaubte Audi-Chef Rupert Stadler soll an diesem Freitag abberufen werden. Dies bestätigten Audi-Aufsichtsratskreise am Donnerstag dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe). Wie es aus dem Kontrollgremium hieß, gibt es aber keinen unmittelbaren Nachfolger. Stattdessen soll Interims-Vorstandschef Bram Schot die VW-Tochter vorerst weiter führen.

Als möglicher Nachfolger Stadlers war der bisherige Einkaufschef von BMW, Markus Duesmann, gehandelt worden, der im Juli seinen Wechsel zu Volkswagen angekündigt hatte. Am Mittwoch hatte der BMW-Aufsichtsrat Duesmanns Nachfolger berufen, sodass Duesmann also jetzt zur Verfügung stünde. Im Audi-Aufsichtsrat heißt es aber nach "Tagesspiegel"-Informationen, für einen direkten Wechsel auf den Audi-Chefposten sei es zu früh. Stadler sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft, weil ihm die Staatsanwaltschaft München Behinderung der Dieselermittlungen vorwirft. Der Audi-Chef soll versucht haben, Zeugen zu beeinflussen. Stadler bestreitet das. Quelle: Der Tagesspiegel (ots)

