Wirecard fliegt aus dem DAX - Delivery Hero steigt auf

Der Lieferdienst Delivery Hero steigt in den DAX auf und ersetzt dort die insolvente Wirecard. Das teilte die Deutsche Börse am Abend mit. Die Änderung wird zum 24. August wirksam, die Börse hatte dafür extra ihr Regelwerk geändert. Änderungen ergeben sich am gleichen Tag auch in anderen Indizes.

Wirecard fliegt auch aus dem TecDAX, Nachfolger dort ist die LPKF Laser & Electronics AG. In MDAX rückt Aixtron auf, neu im SDAX ist die Baumarktkette Hornbach. Der DAX-Aufsteiger Delivery Hero wurde 2011 gegründet und ging erst im Juni 2017 an die Börse. Mittlerweile bietet der Lieferdienst neben Lebensmitteln auch diverse Haushaltswaren. Quelle: dts Nachrichtenagentur