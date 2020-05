DAX rutscht ins Minus - Goldpreis fällt deutlich

Am Mittwoch hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 10.606,20 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von Infineon mit kräftigen Gewinnen von über fünf Prozent entgegen dem Trend im Plus, gefolgt von den Aktien von Fresenius Medical Care und von Beiersdorf. Die Anteilsscheine von Wirecard rangierten kurz vor Handelsschluss mit starken Kursverlusten von über fünf Prozent am Ende der Liste, hinter den Papieren von BMW und SAP.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0807 US-Dollar (-0,34 Prozent).



Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.686,96 US-Dollar gezahlt (-1,21 Prozent). Das entspricht einem Preis von 50,19 Euro pro Gramm.

Quelle: dts Nachrichtenagentur