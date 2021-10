Studie: Deutliche Unterschiede beim Stundenlohn von Studentenjobs

Der Stundenlohn bei Studentenjobs unterscheidet sich je nach Firma und Branche stark. Das zeigt eine aktuelle Studie der Vermittlungsplattform "Jobvalley", über die die "Welt am Sonntag" berichtet. Am höchsten liegt der Stundenlohn demnach bei sozialen Betreuern, und zwar mit durchschnittlich 13,52 Euro.

Maximal zahlen Unternehmen hier sogar mehr als 19 Euro pro Stunde. Ein Grund für die guten Verdienstmöglichkeiten im sozialen Bereich ist die Tarifbindung, die in vielen Einrichtungen für alle Angestellten gilt. "Die Stundenlöhne beispielsweise für soziale Assistenzkräfte in Kitas sind recht hoch, und die Studierenden mit Fachbezug können ganz nebenbei auch noch Praxiserfahrungen für ihr Studium sammeln", so "Jobvalley"-Geschäftsführer Eckhard Köhn.

Ähnliches gilt auch für Studenten mit IT-Wissen oder Programmierkenntnissen. Aushilfskräfte belegen hier mit etwa 12,90 Euro pro Stunde die Plätze zwei und drei unter den bestbezahlten Nebenjobs. In der Spitze sind mehr als 18 Euro möglich. Die größte Nachfrage nach Studenten besteht laut "Jobvalley"-Studie aber nach wie vor im Logistikbereich. "Die zahlreichen Lockdowns haben dem Online-Handel vor allem im ersten Halbjahr 2021 eine n enormen Boom verliehen", sagte Köhn. Umso gefragter waren Logistikhelfer, Warenverräumer und Auslieferungsfahrer. Vergleichsweise schlecht bezahlt werden Inventurhelfer. Ihr durchschnittlicher Stundenlohn liegt bei gerade einmal 11,15 Euro. Auch Aushilfen auf Messen, Reinigungskräfte und Kassierer stehen am unteren Ende der Gehaltstabelle. Für die Erhebung hat "Jobvalley" mehr als 620.000 Ausschreibungen zwischen Januar und September dieses Jahres analysiert.

Quelle: dts Nachrichtenagentur