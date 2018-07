DAX lässt nach - SAP hinten

Am Donnerstag hat der DAX Kursverluste verzeichnet. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.686,29 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Deutsche-Post-Aktien setzten sich bis kurz vor Handelsende gefolgt von den Aktien von Volkswagen und Daimler an die Spitze der Kursliste. Die Aktien von SAP fanden sich trotz einer Umsatzsteigerung auf 6 Milliarden Euro im zweiten Quartal am Ende der Kursliste wieder. Insbesondere für das Cloud-Geschäft hatte Vorstandschef Bill McDermott am Donnerstag die Umsatzprognose für dieses Jahr erhöht, Aktionäre hatten offenbar mehr erwartet.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1613 US-Dollar (-0,27 Prozent).

Quelle: dts Nachrichtenagentur