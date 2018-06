Flughafen Leipzig/Halle will PIA-Airbus übernehmen

Der Flughafen Leipzig/Halle will den gestrandeten Airbus 310 der pakistanischen Airline PIA übernehmen. "Wir wollen den Flieger unter anderem für Feuerwehrübungen nutzen und an Filmgesellschaften vermieten", sagte ein Flughafensprecher der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung. Pia habe inzwischen die Triebwerke an einen anderen Käufer veräußert.

Der ausrangierte Airbus steht bereits seit Dezember 2016 auf einem Vorfeld des Airports Leipzig/Halle und sollte ursprünglich an ein deutsches Museum veräußert werden. Inzwischen sollen Parkgebühren im sechsstelligen Bereich für den Flieger aufgelaufen sein. Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)