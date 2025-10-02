Generische Abnehmspritze angekündigt – Liraglutid-Präparat soll bald starten

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nach Recherchen des Spiegel, zitiert von Dow Jones/finanzen.net, soll in Deutschland in den nächsten Wochen die erste generische Abnehmspritze mit dem Wirkstoff Liraglutid auf den Markt kommen. Für Diabetes ist Liraglutid bereits als Generikum erhältlich, was Fachportale seit Juni belegen.

Der Schritt wird möglich, weil der EU-Patentschutz für Liraglutid ausgelaufen ist – der Wirkstoff ist für Adipositas zugelassen und gilt als früher „Klassiker“ der modernen GLP-1-Therapien. Eine generische Variante könnte die Versorgung stabilisieren und die Kosten dämpfen, nachdem Originalpräparate zuletzt häufig knapp und teuer waren. Branchenkenner erwarten, dass Preiswettbewerb und Rabattverträge insbesondere die Selbstzahlerbelastung reduzieren.

Gleichzeitig bleibt die Anwendung verschreibungspflichtig und an Lebensstil-Programme gekoppelt: Ärztinnen und Ärzte betonen, dass die Spritze Ernährungsumstellung und Bewegung nicht ersetzt. Entscheidend wird sein, wie schnell Kassen, Ärzte und Apotheken das neue Produkt in die Praxis integrieren – und ob weitere Generika folgen.

