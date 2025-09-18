Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Baugenehmigungen steigen: Jetzt mit Investitionsimpulsen die Wende auf den Weg bringen

Klassische Rodung in Deutschland: Täglich über 1,2km² zerstörte Wälder für Neubaugebiete und Industriegebiete (ca. 120 Fußballfelder pro TAG oder 11m² pro Sekunde)
Klassische Rodung in Deutschland: Täglich über 1,2km² zerstörte Wälder für Neubaugebiete und Industriegebiete (ca. 120 Fußballfelder pro TAG oder 11m² pro Sekunde)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für die Baugenehmigungen im Juli 2025 kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB): "Das Statistische Bundesamt meldet für den Juli einen Anstieg der Baugenehmigungen um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat."

Pakleppa weiter: "Das ist vorwiegend einem Zuwachs bei den Genehmigungen im Mehrfamilienhausbau zuzuschreiben. Hier wurden fast 12.000 Genehmigungen erteilt. Im Vorjahr waren es ca. 8.300 genehmigte Wohnungen, ein Plus von fast 44 Prozent.

So erfreulich das ist, sehen wir im Jahresverlauf ein Auf und Ab. Ob es sich bei diesem Zuwachs um ein nachhaltiges Bild handelt oder in erheblichem Umfang Nachmeldungen eingegangen sind, muss sich erst noch zeigen.

Bis zum Juli 2025 wurden insgesamt 131.839 Wohnungen genehmigt. Das waren 8.205 mehr als im Vorjahr, ein Zuwachs um knapp sieben Prozent. Zum Vergleich: In den Jahren 2021 und 2022 wurden bis Juli jeweils ca. 220.000 Wohnungen genehmigt. Dieses Niveau braucht es, um schlussendlich einen Bedarf von über 300.000 Wohnungen auch fertigstellen zu können.

Wir sind gerade erst dabei, aus einer langen Talsohle herauszukommen. Es bleibt wichtig, jetzt Investitionsimpulse auch für die Bautätigkeit zu setzen. Diese ist im Wohnungsbau nach wie vor schwach. Wir begrüßen die Ankündigung, die im Koalitionsvertrag angelegte EH 55-Förderung jetzt mit dem Haushalt 2025 auch an den Start zu bringen. Dies sollte aber nicht zulasten anderer Förderprogramme gehen. Der Haushalt 2026 muss dem Wohnungsbau weiter Auftrieb verleihen."

Quelle: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe (ots)

