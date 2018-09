DIHK erwartet spürbaren Wachstumsimpuls durch Fußball-EM

Die deutsche Wirtschaft erwartet einen Wachstumsimpuls, sollte die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland stattfinden. Wie das Nachrichtenmagazin Focus schreibt, rechnet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in diesen Fall mit einem zusätzlichen Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent. "Meisterschaften im eigenen Land schlagen erfahrungsgemäß auf das Wirtschaftswachstum durch", sagte DIHK-Chefvolkswirt Volker Treier dem Focus.

Treier weiter: "Die WM 2006 beispielsweise hat nach DIHK-Berechnungen rund ein Drittel Prozent Wachstum gebracht. Wir erhoffen uns Effekte in gleicher Größenordnung, wenn es 2024 heißt `Europa zu Gast bei Freunden`." Grund für das zusätzliche Wachstum seien unter anderem Investitionen in Infrastruktur wie Straßen oder Stadien und der zu erwartende Touristenandrang. Die UEFA will in der kommenden Woche verkünden, wer die Fußball-EM 2024 ausrichten wird. Einziger Bewerber neben Deutschland ist die Türkei.

Quelle: dts Nachrichtenagentur