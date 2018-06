Störungen bei Kreditkartendienst Visa

Beim Kreditkartendienst Visa hat es am Freitag Störungen im Zahlungsverkehr gegeben. "We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed", teilte das Unternehmen am frühen Abend mit. Über die Ursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

"We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation", hieß es weiter. Visa führt nach eigenen Angaben allein in Europa rund 19 Milliarden Transaktionen pro Jahr durch, zu Stoßzeiten bis zu 2.000 Zahlungsvorgänge pro Sekunde. Seit über acht Jahren habe es keine Ausfälle mehr gegeben, sagt das Unternehmen über sich auf seiner Internetseite. Quelle: dts Nachrichtenagentur