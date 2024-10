Dax legt zu - Symrise und Deutsche Bank hinten

Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.443 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start hielt sich der Dax im Tagesverlauf mit Schwankungen klar im Plus.

Bis kurz vor Handelsschluss standen die Porsche-Aktien an der Spitze der Kursliste. Wie auch andere Autobauer konnte Porsche vom Rückenwind durch die Tesla-Quartalszahlen profitieren. Das Schlusslicht bildeten die Papiere von Deutscher Bank und Symrise. Der Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen zeigte sich zwar bei der Vorstellung seines Quartaslberichs optimistisch. Den hohen Erwartungen nach den Zahlen eines Wettbewerbers konnte der Konzern dennoch nicht gerecht werden. Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Oktober kostete 42 Euro und damit zwei Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben. Der Ölpreis sank hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 74,26 US-Dollar, das waren 70 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0798 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9261 Euro zu haben. Quelle: dts Nachrichtenagentur