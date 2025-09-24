Netzbetreiber Tennet wirbt um Kapital – Deutschland als Standortvorteil

Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet sieht Deutschland im internationalen Vergleich als verlässlichen Standort und adressiert Investoren entsprechend, berichten u. a. Merkur und FR unter Verweis auf Branchenkreise. Optionen reichen von Teilverkauf bis Börsengang.

Nach dem geplatzten Komplett-Deal mit dem Bund sondiert Tennet weiter Kapitaloptionen für den massiven Netzausbau. Diskutiert werden Beteiligungen institutioneller Anleger oder ein Börsengang der deutschen Sparte. Argumente sind langfristige Regulierungsrahmen, Energiewende-Projekte und planbare Renditen.

Mehrere Großinvestoren sollen Interesse signalisiert haben. Politisch bleibt entscheidend, wie sich Regulierung, Eigenkapitalanforderungen und Genehmigungsverfahren entwickeln. Tennet verweist darauf, dass Milliardeninvestitionen nur mit verlässlichen Rahmenbedingungen gelingen.

Quelle: ExtremNews