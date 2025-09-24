Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Netzbetreiber Tennet wirbt um Kapital – Deutschland als Standortvorteil

Netzbetreiber Tennet wirbt um Kapital – Deutschland als Standortvorteil

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 18:48 durch Sanjo Babić
TenneT TSO GmbH Logo
TenneT TSO GmbH Logo

Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet sieht Deutschland im internationalen Vergleich als verlässlichen Standort und adressiert Investoren entsprechend, berichten u. a. Merkur und FR unter Verweis auf Branchenkreise. Optionen reichen von Teilverkauf bis Börsengang.

Nach dem geplatzten Komplett-Deal mit dem Bund sondiert Tennet weiter Kapitaloptionen für den massiven Netzausbau. Diskutiert werden Beteiligungen institutioneller Anleger oder ein Börsengang der deutschen Sparte. Argumente sind langfristige Regulierungsrahmen, Energiewende-Projekte und planbare Renditen.

Mehrere Großinvestoren sollen Interesse signalisiert haben. Politisch bleibt entscheidend, wie sich Regulierung, Eigenkapitalanforderungen und Genehmigungsverfahren entwickeln. Tennet verweist darauf, dass Milliardeninvestitionen nur mit verlässlichen Rahmenbedingungen gelingen.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte koje in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige