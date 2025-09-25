Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Deutscher Aktienmarkt beendet Tag mit moderatem Aufschwung

Deutscher Aktienmarkt beendet Tag mit moderatem Aufschwung

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 17:57 durch Sanjo Babić
DAX (Deutscher Aktienindex) & Börse (Symbolbild)

Der DAX hat den Handel am Mittwoch mit einem moderaten Plus beendet, so der Schlussbericht der dpa-AFX via FinanzNachrichten.de. Vor allem Werte aus der Industrie und Finanzen profitierten von der späten Erholung.

 Der Leitindex schloss bei 23.666,81 Punkten, das entspricht einem Zuwachs von +0,23 % bzw. +54,40 Punkten zum Vortag.
Auch der MDAX legte zu und erreichte 30.309,84 Punkte (+0,15 %). Der TecDAX notierte zum Handelsende bei 3.950,21 Punkten (+0,30 %), während der SDAX mit 12.345,67 Punkten (+0,20 %) abschloss.

Der Handel war geprägt von vorsichtigen Käufen nach den schwächeren Vormittagsphasen. Besonders gefragt waren Titel aus den Bereichen Finanzen und Rüstung, darunter Commerzbank und Rheinmetall. Einige Medien- und Versorgerwerte standen unter Druck, nachdem Meldungen über Gewinne und strategische Weichenstellungen eintrafen.

Der Euro/US-Dollar-Wechselkurs wurde zum Fixing der EZB mit 1,1756 USD für 1 Euro ausgewiesen.

Brent-Rohöl notierte zuletzt bei ca. 67,82 USD/Barrel. 

Gold lag bei 3.776,29 USD/Feinunze, Silber bei 44,16 USD/Feinunze.

