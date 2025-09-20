Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Bundeswehr treibt Hochenergie-Laser voran – Rheinmetall erhält Entwicklungsauftrag

Bundeswehr treibt Hochenergie-Laser voran – Rheinmetall erhält Entwicklungsauftrag

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 17:04 durch Sanjo Babić
Laser (Symbolbild)
Laser (Symbolbild)

Foto: Urheber
Lizenz: CC BY 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

FinanzNachrichten.de meldet unter Berufung auf Agenturberichte, dass Rheinmetall ein Lasersystem für die Bundeswehr entwickeln soll. Frühere Tests hatten bereits die grundsätzliche Einsatzfähigkeit solcher Systeme demonstriert.

Mit dem Entwicklungsschritt verfolgt die Bundeswehr das Ziel, künftige Bedrohungen wie Drohnen, Mörsergranaten oder kleine Boote schnell und mit geringem Kollateralschaden abzuwehren. Laser gelten als Ergänzung zu bestehenden Abwehrmitteln, da sie Ziele in Lichtgeschwindigkeit bekämpfen können.

Industrieseitig gab es in den vergangenen Jahren mehrere Erprobungen – unter anderem zur Integration von Demonstratoren auf Marineplattformen. Nun rückt die Überführung in ein ausgereifteres Systemdesign in den Fokus, das in späteren Phasen in Serienlösungen münden könnte.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte feiern in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige