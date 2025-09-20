Bundeswehr treibt Hochenergie-Laser voran – Rheinmetall erhält Entwicklungsauftrag

FinanzNachrichten.de meldet unter Berufung auf Agenturberichte, dass Rheinmetall ein Lasersystem für die Bundeswehr entwickeln soll. Frühere Tests hatten bereits die grundsätzliche Einsatzfähigkeit solcher Systeme demonstriert.

Mit dem Entwicklungsschritt verfolgt die Bundeswehr das Ziel, künftige Bedrohungen wie Drohnen, Mörsergranaten oder kleine Boote schnell und mit geringem Kollateralschaden abzuwehren. Laser gelten als Ergänzung zu bestehenden Abwehrmitteln, da sie Ziele in Lichtgeschwindigkeit bekämpfen können.

Industrieseitig gab es in den vergangenen Jahren mehrere Erprobungen – unter anderem zur Integration von Demonstratoren auf Marineplattformen. Nun rückt die Überführung in ein ausgereifteres Systemdesign in den Fokus, das in späteren Phasen in Serienlösungen münden könnte.

Quelle: ExtremNews



