Dow wackelt, Tech fällt – Tesla drückt die Laune

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 06:39 durch Sanjo Babić
Dow Jones Industrial Average (Dow Jones)
Dow Jones Industrial Average (Dow Jones)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Die US-Indizes gaben am Dienstag nach: S&P 500 −0,4 %, Nasdaq −0,7 %, Dow −0,2 %. Tesla verlor rund 4–5 %, weil die neu präsentierten günstigeren Model-Varianten Analysten nicht überzeugten; einzelne KI-Werte hielten dagegen.

Vor der nächsten Zahlenwelle dominierten Gewinnmitnahmen und selektives Stock-Picking. Auto-Titel litten unter Liefer- und Nachfragesorgen; AMD und einzelne Plattformwerte legten zu. Am Renten- und Rohstoffmarkt verstärkte der Rekordstand bei Gold die Risikoaversion. Insgesamt bleiben Ausblicke und Margenfragen die Taktgeber der Berichtssaison.

Marktdaten (08.10., New Yorker Schlussbereich):

  • Gold (Spot): rund 3.963 $ je Feinunze.
  • Silber (Spot): rund 48,5 $ je Feinunze.
  • Brent-Öl (Frontmonat): etwa 65,7 $ je Barrel.
  • US-Dollar/Euro: letzter EZB-Referenzkurs (zuletzt verfügbar) 1 € = 1,1678 $; der 08.10.-Referenzkurs war zum Redaktionszeitpunkt noch nicht veröffentlicht.

Quelle: ExtremNews


