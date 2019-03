Lidl erhöht Einstiegsgehalt

Der Lebensmittel-Discounter Lidl erhöht seinen Einstiegslohn von 12 Euro auf 12,50 Euro pro Stunde. Das sagte Deutschland-Chef Matthias Oppitz der "Bild am Sonntag". So solle sichergestellt werden, dass bei Vollzeitbeschäftigung über 2.000 Euro brutto im Monat bezahlt würden.

Oppitz: "Wir wollen eben nicht mit Lohn-Dumping in Verbindung gebracht werden. Wir stehen für faire Löhne, für faire Arbeitsbedingungen." Oppitz forderte gleichzeitig eine stärkere Tarifbindung seiner Branche. "Wir zahlen seit zehn Jahren über dem gesetzlichen Mindestlohn. Und im Einzelhandel ist das eher eine Ausnahme." Nur noch circa 40 Prozent der Beschäftigten im Einzelhandel arbeiteten in tarifgebundenen Unternehmen, so Oppitz. "Wir halten die Entwicklung für falsch. Lohn-Dumping geht gar nicht."

Quelle: dts Nachrichtenagentur