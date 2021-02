Handwerkspräsident warnt vor Fachkräfte-Krise

Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, warnt vor einer Fachkräfte-Krise nach der Corona-Pandemie. "Ich mache mir große Sorgen, dass aus einem pandemiebedingten Azubi-Mangel eine Fachkräfte-Krise erwächst", sagte Wollseifer im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

"Das müssen wir dringend abwenden. Alle Azubis, die wir heute nicht ausbilden, fehlen uns in drei Jahren als Fachkräfte", so der Handwerkspräsident. Wegen der aktuell schwierigen Lage von Betrieben seien junge Leute und deren Eltern verunsichert, ob sich eine Ausbildung im Handwerk lohne. "Ja, das tut sie, denn der Fachkräftebedarf im Handwerk ist weiter groß, daran hat Corona nichts geändert", sagt Wollseifer. Schon im vergangenen Jahr konnten 18.000 Stellen nicht besetzt werden. Diese Lücke dürfe in diesem Jahr nicht noch größer ausfallen.

