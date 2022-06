Aus Arvato Financial Solutions wird Riverty

Aus Arvato Financial Solutions wird Riverty. Das Unternehmen will als Vordenker in der FinTech-Welt Finanztechnologien, Daten und Prozessoptimierungen nutzen, um nachhaltiges Wachstum für seine Kunden zu fördern und einen positiven Beitrag zu nachhaltigem Wirtschaften zu leisten.

Den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt aller Aktivitäten zu stellen - das ist das Kernelement der neuen Unternehmenspositionierung. Riverty will zu einer Gesellschaft beitragen, in der Finanztransaktionen ein faires, integratives und nachhaltiges Wachstum fördern - und Werte schaffen, bei denen Vertrauen und Erfahrung der Schlüssel zum Erfolg sind. Gleichzeitig ist Riverty auch eine Antwort auf neue sozioökonomische Entwicklungen. Die physische und die virtuelle Welt verschmelzen. Sie bringen einen tiefgreifenden Wandel mit sich, der intelligente und zeitgemäße Lösungen für das Zahlungs- und Forderungsmanagement erfordert, die sich den neuen Herausforderungen der digitalisierten VUCA-Welt durch Widerstandsfähigkeit und eine agile Denkweise stellen. Gemeinsam mit Kunden und Partnern setzt die Bertelsmann-Tochter daher auf die Entwicklung von vernetzten Ökosystemen, um ein faires und nachhaltiges Wachstum zu fördern. "Unsere Transformation ist die Antwort auf die Herausforderungen und Anforderungen unserer Zeit. Wir wollen gemeinsam mit Verbrauchern, Kunden und Partnern die nächste Generation von Finanzprodukten schaffen. Ganzheitliches Denken, unser Ansatz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, und der Glaube an vernetzte Ökosysteme sind dabei wichtige Pfeiler. Mit Riverty führen wir unsere Produktlinien und deren Stärken noch enger zusammen und treten ab Oktober unter einem einzigen Namen auf", sagt Jan Altersten, CEO von Riverty. "Dass der Mensch im Mittelpunkt für uns steht, schließt auch das wertvollste Kapital ein, das wir haben, um bei dieser Transformation erfolgreich zu sein - unsere Mitarbeiter. Alles beginnt damit, eine Kultur zu schaffen, die unsere Mitarbeiter fördert und motiviert - sowohl diejenigen, die bereits bei uns sind, als auch diejenigen, die noch dazukommen werden. Unsere innovationsorientierten Teams und Produkte sind der Schlüssel dazu, dass es für Unternehmen und Verbraucher fair und einfacher wird, ihre Finanzen im Griff zu haben. Wir wollen nachhaltiges Wirtschaften fördern, um Wachstum und Wohlstand für künftige Generationen zu ermöglichen", betont Altersten. Eine Welt, in der die Wirtschaft die Bedürfnisse der Menschen erfüllt. Wo Finanztechnologie einen Unterschied macht. Wo jeder die Kontrolle über seine eigene finanzielle Situation hat. Bei Riverty bauen wir sie gemeinsam auf. Mit einem Team von 4900 Experten in 15 Ländern finden wir intelligentere, einfachere und nahtlos verknüpfte Wege, um ihr Geld zu verwalten. Vom flexiblen Zahlungsverkehr bis zum intelligenten Accounting und Forderungsmanagement - unsere ganzheitlichen Lösungen ermöglichen es jedem, das Beste aus seinem Finanzleben zu machen. Es ist an der Zeit, eine neue Ära der wirtschaftlichen Freiheit einzuleiten. Quelle: Arvato Financial Solutions (ots)