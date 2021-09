DAX sackt leicht ins Minus - Continental schwach

Am Mittwoch hat der DAX nach zwischenzeitlichen Gewinnen leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.824,29 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Marktbeobachtern zufolge zeigten sich die Anleger von EZB-Vertretern irritiert, die eine Reduzierung von Wertpapierkäufen angeregt hatten. An der Spitze der DAX-Kursliste befanden sich kurz vor Handelsschluss die Werte von Delivery Hero mit über fünf Prozent im Plus, direkt vor den Papieren von Siemens Energy und MTU Aero Engines. Am Listenende rangierten die Aktien von Continental mit über einem Prozent im Minus, direkt hinter denen von Vonovia und BASF.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1850 US-Dollar (+0,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8439 Euro zu haben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur