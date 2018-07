DAX legt zu - VW und BMW mit kräftigen Gewinnen

Am Donnerstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.809,23 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste fanden sich kurz vor Handelsschluss die Anteilsscheine von Volkswagen mit einem Plus von mehr als vier Prozent gefolgt von BMW und Deutsche Post mit einem Plus von mehr als drei Prozent.

Die beiden Autobauer haben sich damit seit dem Handelsstart weitgehend an der Spitze gehalten, nachdem US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Vorabend einen Verzicht auf weitere Zölle - inbesondere auf Autos - verkündet hatten. Entgegen dem Trend waren die Aktien von Deutsche Börse, Linde und Adidas im Minus.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1661 US-Dollar (-0,55 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur