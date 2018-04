Deutsche Bank ruft für Sonntag Aufsichtsrat zusammen

Bei der inmitten einer Führungsdebatte steckenden Deutschen Bank überschlagen sich die Ereignisse: Aufsichtsratschef Paul Achleitner hat nach Informationen des "Handelsblatts" für Sonntagabend den Aufsichtsrat zu einem Call eingeladen. Worum es in dem "Update-Call" geht, ist der Einladung nicht zu entnehmen.

In Kreisen des Aufsichtsrats wird allerdings vermutet, dass Achleitner das Gremium über eine mögliche Ablösung des Vorstandschefs John Cryan informieren wird. Achleitner sucht schon seit Monaten nach einen Nachfolger für den nach drei Jahresverlusten infolge in die Kritik geratenen britischen Vorstandschef. In Finanzkreisen gilt es als wahrscheinlich, dass Cryan noch vor der Hauptversammlung Ende Mai abgelöst wird. Die Deutsche Bank wollte die Informationen des "Handelsblatts" nicht kommentieren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur