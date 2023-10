Hausarzt-Praxen und Apotheken in NRW schließen am 15. November

Ärzte und Apotheker in NRW weiten ihre Proteste gegen die Gesundheitspolitik aus und rufen zu einem gemeinsamen Protesttag auf. "Am Mittwoch, 15. November, werden Apotheker und Hausärzte in Nordrhein und Westfalen gemeinsam gegen die verfehlte Gesundheitspolitik des Bundes protestieren", sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der "Rheinischen Post".

"Apotheken und Hausarztpraxen werden dann geschlossen bleiben. Die Versorgung der Patienten wird über den Notdienst sicher gestellt. Patienten haben schon bei unserem ersten landesweiten Protesttag am 14. Juni Verständnis gezeigt, sie stehen an unserer Seite", so Preis.

Tausende Apotheker würden an diesem Tag in Dortmund demonstrieren. "Die Hausärzte in NRW werden am 15. November zu einer Fortbildung ab 10 Uhr eingeladen, ebenso ihre Mitarbeiter, alle teilnehmenden Praxen werden dann geschlossen sein", kündigte Oliver Funken, Chef des Hausärzteverband Nordrhein, an. Um 17 Uhr ist eine Kundgebung der Ärzte in Düsseldorf geplant. "Dort werden wir unsere Forderungen an die Politik artikulieren. Die Zukunft der hausärztlichen Versorgung muss politisch abgesichert werden", sagte Funken. Dazu gehöre eine angemessene Finanzierung, die Abschaffung der Budgetierung und eine bessere Digitalisierung. Die Apotheker kämpfen für Bürokratie-Abbau, eine bessere Honorierung und Maßnahmen gegen die Arznei-Lieferengpässe.

Quelle: dts Nachrichtenagentur