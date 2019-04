Huaweis globaler Umsatz wächst um 39% im ersten Quartal 2019

Huawei gab heute seine Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2019 bekannt. Im ersten Quartal diesen Jahres erzielte Huawei einen Umsatz von 179,7 Mrd. CNY [26,8 Mrd USD], eine Steigerung von 39% gegenüber dem Vorjahr. Die Nettogewinnmarge des Unternehmens lag im ersten Quartal 2019 mit rund 8% etwas über dem Vorjahreszeitraum. [1]

Huawei behielt seinen Fokus auf digitale Infrastrukturen und intelligente Endgeräte bei und steigerte die Effizienz und Qualität seiner Abläufe weiter, was zur soliden Leistung des Unternehmens im ersten Quartal 2019 beigetragen hat.

2019 wird das Jahr der weltweiten Einführung von 5G sein, was beispiellose Wachstumschancen für die Carrier Business Group von Huawei eröffnet. Bis Ende März 2019 hatte Huawei 40 kommerzielle Verträge für 5G mit führenden globalen Carriern unterzeichnet und mehr als 70.000 5G-Basisstationen auf der ganzen Welt ausgeliefert.

Ebenfalls im ersten Quartal 2019 startete die Enterprise Business Group von Huawei ihre Digital Platform und ihre neue Strategie "Huawei Inside". Zudem hat sie den weltweit ersten 5G-fähigen Wi-Fi 6-Access Point bereitgestellt. Ende des ersten Quartals 2019 hatte Huawei mehr Wi-Fi 6-Produkte ausgeliefert als jedes andere Unternehmen weltweit.

Die Consumer Business Group von Huawei schafft mit ihren innovativen Produkten weiterhin einen Mehrwert für die Verbraucher. Ihre Kernstrategie besteht darin, über alle Szenarien hinweg eine intelligente Nutzererfahrung zu bieten. Im ersten Quartal 2019 lieferte Huawei 59 Millionen Smartphones aus.

HUAWEI CLOUD bleibt der Innovation verpflichtet. Ziel ist es, die bestmögliche Hybrid Cloud aufzubauen, Full-Stack-KI-Lösungen für verschiedene Branchen bereitzustellen und eine umfassende Künstliche Intelligenz (KI) Realität werden zu lassen. Mehr als eine Million Benutzer und Entwickler von Unternehmen haben sich für die Zusammenarbeit mit HUAWEI CLOUD entschieden. Im ersten Quartal wurden HUAWEI CLOUD-Dienste in Singapur eingeführt, und HUAWEI CLOUD startete seinen KI-Modellmarktplatz. Die One-Stop KI-Plattform "ModelArts" von HUAWEI CLOUD ist führend in Bild-Klassifikations-Training und -Inferenz und hat den "Stanford DAWNBench" Deep Learning-Wettbewerb gewonnen.

[1] Die hier offengelegten Finanzdaten sind ungeprüfte Zahlen, die in Übereinstimmung mit dem International Financial Reporting Standard erstellt wurden. Wechselkurs Ende März 2019: 1 USD = 6,7112 CNY (Quelle: Reuters).

Über Huawei

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 188.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt 80.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums von Huawei.

Quelle: Huawei Technologies Deutschland GmbH (ots)