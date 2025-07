Absatzvolumen des EU-Einzelhandels sinkt

Das saisonbereinigte Absatzvolumen des Einzelhandels ist im Mai 2025 gegenüber April im Euroraum um 0,7 Prozent und in der EU um 0,8 Prozent gesunken. Das teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Montag nach ersten Schätzungen mit.

Im April 2025 war das Einzelhandelsvolumen im Euroraum um 0,3 Prozent und in der EU um 0,8 Prozent gestiegen. Gegenüber Mai 2024 stieg der kalenderbereinigte Einzelhandelsindex im fünften Monat des Jahres im Euroraum um 1,8 Prozent und in der EU um 1,9 Prozent.



Bei Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren sank das Einzelhandelsvolumen im Euroraum im Vormonatsvergleich um 0,7 Prozent, im Nicht-Nahrungsmittelsektor (ohne Motorenkraftstoffe) um 0,6 Prozent und bei Motorenkraftstoffen in Tankstellen um 1,3 Prozent. In der EU insgesamt gab es in den jeweiligen Bereichen Rückgänge um 0,8 Prozent, 0,7 Prozent und 1,2 Prozent.



Unter den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, wurden die stärksten monatlichen Rückgänge des Absatzvolumens im Einzelhandel in Schweden (-4,6 Prozent), Belgien (-2,5) und Estland (-2,2 Prozent) registriert. Die höchsten Anstiege wurden in Portugal (+2,1 Prozent), Bulgarien (+2,0 Prozent) und Zypern (+1,0 Prozent) beobachtet.

