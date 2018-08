Uniper baut neues Gaskraftwerk in Gelsenkirchen

Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper will ein neues Gaskraftwerk in Gelsenkirchen bauen. "Mit diesem Leuchtturmprojekt schaffen wir eine langfristige Perspektive für diesen traditionsreichen Standort und unterstützen damit den Strukturwandel im Revier positiv", sagte Uniper-Vorstandsmitglied Eckhardt Rümmler der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Bis spätestens Ende 2022 soll demnach eine kombinierte Kraft-Wärme-Anlage mit zwei Gasturbinen und einem Dampfkessel entstehen.

Nach Informationen der WAZ ist mit dem Neubauprojekt eine Investition im niedrigen dreistelligen Millionenbereich verbunden. Schon für das nächste Jahr ist der Baubeginn geplant. Das langfristige Bekenntnis zum Standort Scholven hat Gründe: Ende Juli hat Uniper nach eigenen Angaben die Partnerschaft mit einem Industrieunternehmen in Scholven langfristig erneuert. Das Projekt in Gelsenkirchen gilt im Uniper-Konzern als Blaupause für mögliche weitere Gaskraftwerke in Deutschland.



Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (ots)