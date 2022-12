Fachanwalt warnt: Jede dritte Klinik steht vor dem Aus

Erst die Verwerfungen der "Corona-Krise", jetzt die hohen Energiekosten nicht zuletzt aufgrund der antirussischen Sanktionen: In Deutschland droht laut einem Bericht des Tagesspiegel jeder dritten Klinik die Insolvenz. "Dieses Jahr haben vier Insolvenzverfahren mit insgesamt fünf Krankenhäusern begonnen", sagt Rainer Eckert, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er betont: "Das sind bundesweit die ersten Klinik-Insolvenzen nach der Corona-Pandemie."

Eckert ist Gründer einer gleichnamigen Großkanzlei, die bundesweit aktiv ist. Die derzeitigen Insolvenzverfahren seien womöglich "Vorboten eines Trends", der sich ohne staatliche Zuschüsse kaum aufhalten lasse. So könne laut Eckert "fast jede dritte Klinik in ernste Liquiditätsschwierigkeiten kommen".

Besonders kleine Krankenhäuser seien betroffen. Dort fragen Beschäftigte in internen Runden bereits an, ob ihre millionenfach verschuldeten Häuser gezwungen sein werden, OP-Geräte und begehrte Arzneimittel, die in den letzten Monaten exorbitant teuer geworden sind, zu versteigern, um vor der Schließung noch die Gläubiger auszahlen zu können.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will am Dienstag die Vorschläge einer Expertenkommission zur Zukunft der deutschen Krankenhäuser aufzeigen. Das von ihm bereits 2003 mitentwickelte und oft kritisierte System der sogenannten "Fallpauschalen" soll durch einen anderen Modus ersetzt werden. Ganz unschuldig an der Entwicklung ist der "Gesundheitsexperte" nicht. Bereits 2019 forderte er:

"Jeder weiß, dass wir in Deutschland mindestens jede dritte, eigentlich jede zweite, Klinik schließen sollten. Dann hätten wir anderen Kliniken genug Personal, geringere Kosten, bessere Qualität, und nicht so viel Überflüssiges. Länder und Städte blockieren."

"Jeder weiß, dass wir in Deutschland mindestens jede dritte, eigentlich jede zweite, Klinik schließen sollten. Dann hätten wir anderen Kliniken genug Personal, geringere Kosten, bessere Qualität, und nicht so viel Überflüssiges. Länder und Städte blockieren."

