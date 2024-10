US-Börsen uneinheitlich - Chipsektor wieder stärker

Die US-Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 43.239 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Der Nasdaq 100 ging bei 20.190 Punkten 0,1 Prozent höher aus dem Handel und der breiter aufgestellte S&P 500 beendete den Tag mit 5.841 Punkten auf dem Vortagesniveau.



Zu Beginn des Tages gab es zunächst relativ gute Stimmung auf dem Parkett - vor allem wegen des Chipsektors. Der taiwanische Chip-Auftragsfertiger TSMC meldete einen Gewinnsprung, was sich auch auf andere Teile des Tech-Sektors auswirkte. Die positive Atmosphäre hielt aber offenbar nicht ganz bis zum Ende des Handelstages.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,0828 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9235 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 2.692 US-Dollar gezahlt (+0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 79,93 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 22 Uhr deutscher Zeit 74,50 US-Dollar; das waren 28 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Quelle: dts Nachrichtenagentur