Kahlschlag droht: Welle von Stellenstreichungen angekündigt

Kahlschlag droht: Welle von Stellenstreichungen angekündigt

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 09:20 durch Sanjo Babić
Zahlreiche Unternehmen planen laut dts weiter Personal abzubauen. Gründe sind Kostendruck, Transformation und schwache Nachfrage, berichtet FinanzNachrichten.de.

Besonders betroffen sind energieintensive Branchen und Unternehmen im Umbruch. Manager verweisen auf Produktivitätsprogramme, Automatisierung und die Verlagerung von Aufgaben. Gleichzeitig kündigen Firmen Qualifizierungsoffensiven an, um Beschäftigte in wachstumsstärkere Bereiche zu verschieben.

Arbeitsmarktforscher sehen Risiken für Regionen mit hoher Industriespezialisierung. Gewerkschaften fordern Standort- und Beschäftigungssicherung sowie Beteiligung bei Transformationsplänen.

Quelle: ExtremNews


