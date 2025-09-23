Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Dauer-Rally an der Wall Street: KI-Deal lässt Kurse explodieren, Edelmetalle ziehen nach

Dauer-Rally an der Wall Street: KI-Deal lässt Kurse explodieren, Edelmetalle ziehen nach

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 06:39 durch Sanjo Babić
Dow Jones Industrial Average (Dow Jones)
Dow Jones Industrial Average (Dow Jones)

Bild: Screenshot Youtube Video: "Will the Dow, Nasdaq retest all-time highs in 2019?" / Eigenes Werk

Die US-Börsen haben zum Wochenstart neue Höchststände erreicht, angetrieben von Tech-Werten und Rückenwind der Geldpolitik, berichten die Associated Press und das Wall Street Journal. Der S&P 500 schloss 0,4 Prozent höher auf 6.693,75 Punkten, der Nasdaq legte 0,7 Prozent zu, der Dow kam 0,1 Prozent voran, so AP.

Die Kursgewinne stützte vor allem die Tech-Schwergewichte. Nvidia sprang nach Berichten über ein großes Kooperations- und Investitionspaket mit OpenAI um 3,9 Prozent nach oben. Oracle rückte deutlich vor. Anleger bewerteten die Perspektiven der Branche trotz hoher Bewertungen positiv. Die Diskussion über die Zinsrichtung bleibt dabei präsent.

Am Rentenmarkt blieben die Renditen weitgehend stabil. Die zehnjährige US-Staatsanleihe pendelte um 4,14 Prozent. Das passt ins Bild nach dem jüngsten Schritt der US-Notenbank, die den Leitzins gesenkt hat. Teile des Marktes rechnen mit weiteren Lockerungen noch in diesem Jahr. Die Aussicht auf günstigere Finanzierungskosten stützt Bewertungsniveaus bei Wachstumswerten.

Auch jenseits der Tech-Spitze war die Stimmung freundlich. M&A-Nachrichten sorgten für Bewegung in einzelnen Titeln. Marktteilnehmer sprechen von einem Umfeld, in dem gute Unternehmensmeldungen schnell durchschlagen. Gleichzeitig bleibt die Erwartung an solide Konjunkturdaten wichtig, damit die Rekordfahrt nicht ins Stocken gerät.

Der Euro stieg um 0,0035 US-Dollar bzw. 0,30 % auf 1,1783 US-Dollar. 

Brent legte um 0,34 US-Dollar bzw. 0,51 % auf 67,07 US-Dollar je Barrel zu. 

Gold verteuerte sich um 25,78 US-Dollar bzw. 0,7 % auf 3.709,29 US-Dollar je Feinunze.

Silber stieg um 0,56 US-Dollar bzw. 1,3 % auf 43,64 US-Dollar je Feinunze.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte lipid in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige