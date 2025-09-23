Dauer-Rally an der Wall Street: KI-Deal lässt Kurse explodieren, Edelmetalle ziehen nach

Die US-Börsen haben zum Wochenstart neue Höchststände erreicht, angetrieben von Tech-Werten und Rückenwind der Geldpolitik, berichten die Associated Press und das Wall Street Journal. Der S&P 500 schloss 0,4 Prozent höher auf 6.693,75 Punkten, der Nasdaq legte 0,7 Prozent zu, der Dow kam 0,1 Prozent voran, so AP.

Die Kursgewinne stützte vor allem die Tech-Schwergewichte. Nvidia sprang nach Berichten über ein großes Kooperations- und Investitionspaket mit OpenAI um 3,9 Prozent nach oben. Oracle rückte deutlich vor. Anleger bewerteten die Perspektiven der Branche trotz hoher Bewertungen positiv. Die Diskussion über die Zinsrichtung bleibt dabei präsent.

Am Rentenmarkt blieben die Renditen weitgehend stabil. Die zehnjährige US-Staatsanleihe pendelte um 4,14 Prozent. Das passt ins Bild nach dem jüngsten Schritt der US-Notenbank, die den Leitzins gesenkt hat. Teile des Marktes rechnen mit weiteren Lockerungen noch in diesem Jahr. Die Aussicht auf günstigere Finanzierungskosten stützt Bewertungsniveaus bei Wachstumswerten.

Auch jenseits der Tech-Spitze war die Stimmung freundlich. M&A-Nachrichten sorgten für Bewegung in einzelnen Titeln. Marktteilnehmer sprechen von einem Umfeld, in dem gute Unternehmensmeldungen schnell durchschlagen. Gleichzeitig bleibt die Erwartung an solide Konjunkturdaten wichtig, damit die Rekordfahrt nicht ins Stocken gerät.

Der Euro stieg um 0,0035 US-Dollar bzw. 0,30 % auf 1,1783 US-Dollar.

Brent legte um 0,34 US-Dollar bzw. 0,51 % auf 67,07 US-Dollar je Barrel zu.

Gold verteuerte sich um 25,78 US-Dollar bzw. 0,7 % auf 3.709,29 US-Dollar je Feinunze.

Silber stieg um 0,56 US-Dollar bzw. 1,3 % auf 43,64 US-Dollar je Feinunze.

Quelle: ExtremNews



