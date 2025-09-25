KI frisst Strom – OpenAI setzt auf Atom-Power!

OpenAI will den steigenden Strombedarf seiner KI-Infrastruktur teilweise über Kernkraft decken, meldet die dts Nachrichtenagentur. Geplant sind langfristige Lieferbeziehungen mit Betreibern, berichtet FinanzNachrichten.de.

Das Unternehmen verweist auf planbare Grundlast, geringe CO₂-Emissionen und Versorgungssicherheit als Gründe für Kernenergie-Kooperationen. Parallel sollen Effizienzgewinne durch neue Chips und Kühlkonzepte den Verbrauch senken. In Regionen mit hohem Anteil erneuerbarer Energien bleibt zudem die Kopplung an Wind- und Solarparks ein Baustein der Strategie.

Kritiker warnen vor Laufzeit- und Sicherheitsrisiken, Befürworter verweisen auf die Verlässlichkeit gegenüber wetterabhängiger Erzeugung. OpenAI kündigt an, Nachhaltigkeitskennzahlen offenzulegen.

Quelle: ExtremNews



