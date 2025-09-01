EU-Arbeitslosenquote leicht gesunken

Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote in der EU ist zuletzt leicht gesunken. Sie lag im Juli 2025 bei 5,9 Prozent, ein Rückgang gegenüber 6,0 Prozent im Vormonat sowie im Vorjahresmonat, teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Montag mit. Im Euroraum lag sie bei 6,2 Prozent, ein Rückgang gegenüber 6,3 Prozent im Juni und 6,4 Prozent im Juli 2024.

Gemäß Schätzungen von Eurostat waren im Juli 2025 in der EU 13,025 Millionen Personen arbeitslos, davon 10,805 Millionen im Euroraum. Im Vergleich zu Juni sank die Zahl der arbeitslosen Personen in der EU um 165.000 und im Euroraum um 170.000. Im Vergleich zu Juli 2024 sank die Zahl der arbeitslosen Personen in der EU um 105.000 und im Euroraum um 161.000.



Mit Blick auf die Jugendarbeitslosigkeit waren im siebten Monat des Jahres in der EU 2,801 Millionen Personen unter 25 Jahren arbeitslos, davon 2,227 Millionen im Euroraum. Im Juli 2025 lag die Jugendarbeitslosenquote in der EU bei 14,4 Prozent, ein Rückgang gegenüber 14,8 Prozent im Juni 2025, und im Euroraum bei 13,9 Prozent, ebenfalls ein Rückgang gegenüber 14,3 Prozent im Vormonat. Im Vergleich zu Juni 2025 sank die Jugendarbeitslosigkeit in der EU um 81.000 und im Euroraum um 64.000. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank sie in der EU um 189.000 und im Euroraum um 155.000.



Die Arbeitslosenquote für Frauen lag im Juli 2025 in der EU bei 6,0 Prozent, ein Rückgang gegenüber 6,1 Prozent im Vormonat, und die Arbeitslosenquote für Männer bei 5,8 Prozent, unverändert gegenüber Juni 2025. Im Euroraum lag die Arbeitslosenquote für Frauen bei 6,4 Prozent, ein Rückgang gegenüber 6,5 Prozent im Vormonat, und die Arbeitslosenquote für Männer bei 6,1 Prozent, ein Rückgang gegenüber 6,2 Prozent im Juni 2025.

Quelle: dts Nachrichtenagentur