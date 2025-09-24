Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Gesetzliche Mehrwegquote für Getränke: Umfrage der DUH belegt Boykott durch Aldi und Lidl

Gesetzliche Mehrwegquote für Getränke: Umfrage der DUH belegt Boykott durch Aldi und Lidl

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 10:27 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /SB

Fast keine der großen Supermarktketten hält die im Verpackungsgesetz festgelegte Mehrwegzielquote von 70 Prozent für Getränke ein. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) unter den größten Vollsortimentern, Discountern und Biosupermärkten für das Jahr 2024. Besonders negativ fielen die Discounter Aldi Nord, Aldi Süd und Lidl auf, die als einzige Supermärkte Getränke ausschließlich in Einweg anbieten.

Die Mehrwegquote erreichen nach Bewertung der DUH lediglich die Biosupermarktketten Bio-Company, Alnatura und Denns. Alle anderen betrachteten Unternehmen fallen bei der Quotenerfüllung durch. Als Konsequenz fordert die DUH von Bundesumweltminister Carsten Schneider die Einführung einer Abgabe auf klimaschädliche Einweg-Plastikflaschen, Dosen und Getränkekartons von mindestens 20 Cent zusätzlich zum Einwegpfand.

Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Es ist nicht hinnehmbar, dass Aldi und Lidl Mehrweg für Getränke komplett boykottieren. Ein Blick nach Österreich zeigt, dass diese beiden Discounter sehr wohl Mehrweg anbieten können: Dort wurde das Mehrwegangebot gesetzlich festgelegt und auch durchgesetzt. Umweltminister Schneider muss dem gezielten Unterlaufen der gesetzlichen Mehrwegquote entgegentreten, um dem Verpackungswahn endlich ein Ende zu setzen. Eine besonders wirksame Maßnahme wäre eine Abgabe auf umweltschädliche Einweg-Plastikflaschen, Dosen und Getränkekartons. Das ließe sich auch mit den neuen Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung gut vereinbaren."

Quelle: Deutsche Umwelthilfe e.V. (ots)

