Amprion plant neues Großprojekt in NRW - Kooperation mit Gasnetzbetreiber OGE

Der Stromnetzbetreiber Amprion plant mit der Gasnetzgesellschaft Open Grid Europe (OGE) ein millionenschweres Großprojekt in Nordrhein-Westfalen. "Damit die Energiewende gelingt, müssen wir Energie speichern können. Dafür können wir Gasnetze nutzen", sagte Amprion-Geschäftsführer Hans-Jürgen Brick der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. "Daher möchten wir gemeinsam mit OGE eine Power-to-Gas-Pilotanlage erproben, in der erneuerbarer Strom zu Wasserstoff umgewandelt und für die Industrie nutzbar gemacht werden kann."

Amprion (Dortmund) will mit OGE (Essen) eine Pilotanlage mit einer Leistung von 50 bis 100 Megawatt bauen. Damit wären Unternehmensangaben zufolge Investitionen von 100 bis 150 Millionen Euro verbunden. "Denkbar sind Standorte im Norden Nordrhein-Westfalens, im Rheinland oder in Niedersachsen", sagte Brick. "Insbesondere die Chemieindustrie in der Region bei Marl oder im Großraum Köln könnte Interesse als Abnehmer des Wasserstoffs haben", fügte er hinzu. Für das Projekt benötige Amprion aber auch "die Unterstützung der Politik".

Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (ots)