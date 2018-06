Bayer will Monsanto-Übernahme am Donnerstag abschließen

Bayer will die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto am Donnerstag abschließen. Alle notwendigen behördlichen Freigaben zum Vollzug der Übernahme lägen vor, teilte Bayer am Montagmorgen mit.

Am 7. Juni wird das Unternehmen demnach der alleinige Eigentümer von Monsanto. Es handele sich um die größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte. Die Integration von Monsanto in den Bayer-Konzern könne aber aufgrund von Auflagen des US-Justizministeriums erst erfolgen, "sobald BASF den Erwerb der von Bayer abgegebenen Geschäfte abgeschlossen hat". Hiermit werde in etwa in zwei Monaten gerechnet, teilte Bayer mit. Das Unternehmen kündigte zudem an, den Namen Monsanto zu streichen. "Bayer wird der Unternehmensname bleiben. Monsanto wird als Unternehmensname nicht fortgeführt", so der Konzern. "Die zugekauften Produkte werden ihre Produktnamen behalten und Teil des Portfolios von Bayer werden." Quelle: dts Nachrichtenagentur