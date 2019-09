Ex-Lufthansa-Managerin Menne kritisiert Aufsichtsratschefs

Die frühere Lufthansa-Finanzchefin Simone Menne macht die Aufsichtsratsvorsitzenden dafür verantwortlich, dass noch nie eine Frau einen DAX-Konzern geleitet hat.

"Da gibt es noch Sprüche, die man sich nicht vorstellen kann: In unserer Branche gibt es keine Frauen. Oder: Die ist intellektuell noch nicht so weit. Oder es werden Witzchen gemacht", sagte Menne der Wochenzeitung "Die Zeit". Grund für diese Haltung seien Alter und Sozialisierung der überwiegend männlichen Aufsichtsratschefs: "Die Herren sind teilweise über 70 und kennen es nicht anders. Das muss sich ändern", sagte Menne. Damit mehr Frauen in die Vorstände einzögen, müssten in den DAX-Konzernen "Frauen und progressiv denkende Menschen" an die Spitzen der Aufsichtsräte rücken, forderte Menne in der "Zeit".

Quelle: dts Nachrichtenagentur