DAX lässt nach - Finanzwerte im Plus

Zum Wochenstart hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.385,60 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,53 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Gegen den Trend im Plus waren die wichtigsten Finanzwerte, allen voran die Bankentitel. Die können laut Einschätzung der US-Bank Merrill Lynch von einer Besserung des Handelsumfelds profitieren. Der Optimismus für die Ertragsentwicklung im Investmentbanking nehme zu, auch die wieder größeren Schwankungen an den Finanzmärkten seien positiv für das Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen, schrieb ein Analyst in einer am Montag bekannt gewordenen Studie. Papiere der Deutschen Bank setzten sich dementsprechend bis kurz vor Ende des Handels an die Spitze der Kursliste und legten bis zu diesem Zeitpunkt um über zwei Prozent zu. Auch Commerzbank und Münchener Rück waren im Plus, Allianz-Aktien tendierten um die Nulllinie. Kräftig bergab ging es hingegen für Daimler, Linde und Fresenius.

Die US-Börsen waren am Montag geschlossen.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,2394 US-Dollar (-0,17 Prozent).

Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.347,97 US-Dollar gezahlt (+0,06 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,97 Euro pro Gramm.

