US-Börsen trotzen Shutdown-Sorge: Indizes rauf, Öl runter, Gold glänzt

Die Wall Street hat am Dienstag, 30. September, moderat im Plus geschlossen; der S&P 500, der Dow Jones und der Nasdaq Composite legten zu, berichtet AP News. Ergänzend zeigen Kursdaten von Investing.com leichte Zugewinne bei den großen US-Indizes sowie ein höheres Gold und schwächeres Öl zum Handelsschluss.

An der Wall Street endete der letzte Handelstag im September mit leichten Gewinnen über weite Teile des Marktes. Der Dow Jones Industrial Average schloss bei 46.397,89 Punkten (+81,76 / +0,18 %). Der S&P 500 schloss bei 6.688,46 Punkten (+27,23 / +0,41 %). Der Nasdaq Composite beendete den Tag bei 22.660,01 Punkten (+68,86 / +0,31 %). Der Nasdaq-100 kam auf 24.679,99 Punkte (+68,64 / +0,28 %). Der Nebenwerteindex Russell 2000 lag zum Schluss bei 2.438,39 Punkten (+3,14 / +0,13 %). Der Volatilitätsindex VIX notierte bei 16,28 Punkten (+0,16 / +0,99 %).

Zum Quartalsende blieb die Stimmung – trotz der politischen Unsicherheit rund um einen möglichen US-Government-Shutdown – vergleichsweise robust. Stützend wirkten vor allem große Technologie-Werte, während schwächere Ölpreise Energieaktien bremsten. Marktbeobachter verwiesen zudem auf stabile Anleiherenditen und die Erwartung, dass staatliche Datenverzögerungen – sollte es zum Shutdown kommen – die konjunkturelle Grundtendenz nicht grundsätzlich verändern.

Euro/US-Dollar: 1,1741 USD je EUR (+0,0010 / +0,09 %).





Öl (WTI) in €: 53,17 € je Barrel (–0,87 € / –1,61 %).





Gold in €: 3.310,96 € je Feinunze (+27,43 € / +0,84 %).





Silber in €: 39,89 € je Feinunze (–0,15 € / –0,37 %).

